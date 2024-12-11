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ВС РФ освобожден населенный пункт Ясеновое в ДНР
Сегодня, 12:12
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ВС РФ освобожден населенный пункт Ясеновое в ДНР

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"Центр" получил под свой контроль территорию села.

Российскими Вооруженными силами из-под контроля киевского режима освобожден населенный пункт Ясеновое, расположенный на территории Донецкой народной республики. Соответствующей информацией с подписчиками через Telegram-канал побелились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве добавили, что боевая задача выполнена военнослужащими из "Центральной" группировки войск в ходе проведения специальной военной операции.

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Фото: Минобороны России, Яндекс Карты

Теги: днр, минобороны, сво, ясеновое
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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