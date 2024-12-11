Расчет ЗУ-23-2 ВДВ уничтожил над Херсонской областью западный БПЛА

Задача выполнена силами "Днепра" в зоне СВО.

Российский расчет зенитной установки ЗУ-23-2 от Воздушно-десантных войск (ВДВ) ликвидировал над Херсонской областью беспилотник Вооруженных сил Украины западного производства. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Видеозапись с выполнением задачи опубликовал через социальные сети глава нового региона Владимир Сальдо. В профильном ведомстве уточнили, что задача реализована представителями группировки войск "Днепр" ходе проведения специальной военной операции.

Расчет зенитной установки ЗУ-23-2 ВДВ уничтожил в небе над Херсонской областью разведывательный беспилотник западного производства. пресс-служба Минобороны России

Известно, что подразделения противовоздушной обороны ВДВ при "Днепре"несут боевое дежурство по прикрытию подразделений от средств воздушного нападения и разведки противника. В случае обнаружения летательного аппарата ВСУ российские расчеты открывают по нему огонь из автоматических пушек 2А14 калибра 23-миллиметра. Для поражения низколетящих дронов зенитчики-десантники используют пулеметы и другое стрелковое оружие.

Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Град".

Фото и видео: Минобороны России