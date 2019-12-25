"Север" успешно выполнил задание в российском приграничье.

Российские Вооруженные силы освободили от армии киевского режима населенный пункт Новая Сорочина, расположенный в приграничной территории Курской области. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве уточнили, что боевая задача выполнена "Северной" группировкой войск в ходе проведения специальной военной операции. Дополнительно под контролем наших военнослужащих также оказались Погребки, Орловка и Никольский.

За минувшую неделю российские бойцы поразили живую силу и технику танковой, мотопехотной, штурмовой, тяжелой механизированной, семи механизированных, пяти десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков Вооруженных сил Украины, а также бригады морской пехоты и четырех бригад териториальной робороны. На харьковском направлении ВС РФ поразили подразделения механизированной, мотопехотной бригад и двух бригад теробороны противника.

Танкисты уничтожили пункт дислокации ВСУ в Херсонской области.

Фото: Минобороны России