Задача выполнена "Днепром" в ходе СВО.

Российский экипаж танка Т-72Б3М снайперским попаданием ликвидировал пункт временной дислокации и личный состав Вооруженных сил Украины и укрывшихся там местных националистов на территории Херсонской области. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Видеозапись с выполнением задачи опубликовал через социальные сети глава нового региона Владимир Сальдо. В профильном ведомстве уточнили, что задача реализована представителями 18-й общевойсковой армии группировки группировки войск "Днепр" в ходе проведения специальной военной операции.

Первые два-три выстрела служат для пристрелки, а последующие становятся прицельными. командир танкового взвода с позывным "Белый"

После завершения оперативной работы военнослужащие на технике откатились в тыловой район, где пополнили боевой комплект, а также произвели дозаправку и обслужили машину. Затем экипаж танка приступил к выполнению других задач.

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Фото и видео: Telegram / Владимир Сальдо