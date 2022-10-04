Танкисты уничтожили пункт дислокации ВСУ в Херсонской области

Российский экипаж танка Т-72Б3М снайперским попаданием ликвидировал пункт временной дислокации и личный состав Вооруженных сил Украины и укрывшихся там местных националистов на территории Херсонской области. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Видеозапись с выполнением задачи опубликовал через социальные сети глава нового региона Владимир Сальдо. В профильном ведомстве уточнили, что задача реализована представителями 18-й общевойсковой армии группировки группировки войск "Днепр" в ходе проведения специальной военной операции.
Первые два-три выстрела служат для пристрелки, а последующие становятся прицельными.
командир танкового взвода с позывным "Белый"
После завершения оперативной работы военнослужащие на технике откатились в тыловой район, где пополнили боевой комплект, а также произвели дозаправку и обслужили машину. Затем экипаж танка приступил к выполнению других задач.
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Фото и видео: Telegram / Владимир Сальдо
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