Контроль перешел российским группировкам сил и ЛНР.

Вооруженные силы России освободили десять населенных пунктов на Луганском направлении Донбасса. Соответствующее заявление сделал в рамках регулярного утреннего брифинга с журналистами от 24 июня официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-майор отметил, что контроль за рядом объектов перешел ВС РФ и силам ЛНР в результате успешных наступательных миссий.

За пять дней освобождены Лоскутовка, Подлесное, Мирная Долина, Щебкарьер, Врубовка, Нырково, Николаевка, Новоивановка, Устиновка и Рай-Александровка. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Шойгу: Россия и Казахстан совершенствуют единую систему ПВО двух стран.

Фото и видео: Минобороны России