ВС РФ освободили десять населенных пунктов на Луганском направлении

Вооруженные силы России освободили десять населенных пунктов на Луганском направлении Донбасса. Соответствующее заявление сделал в рамках регулярного утреннего брифинга с журналистами от 24 июня официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-майор отметил, что контроль за рядом объектов перешел ВС РФ и силам ЛНР в результате успешных наступательных миссий.
За пять дней освобождены Лоскутовка, Подлесное, Мирная Долина, Щебкарьер, Врубовка, Нырково, Николаевка, Новоивановка, Устиновка и Рай-Александровка.
Игорь Конашенков, генерал-майор РФ
Шойгу: Россия и Казахстан совершенствуют единую систему ПВО двух стран.
Фото и видео: Минобороны России
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