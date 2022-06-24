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ВС РФ освободили десять населенных пунктов на Луганском направлении

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Контроль перешел российским группировкам сил и ЛНР.

Вооруженные силы России освободили десять населенных пунктов на Луганском направлении Донбасса. Соответствующее заявление сделал в рамках регулярного утреннего брифинга с журналистами от 24 июня официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-майор отметил, что контроль за рядом объектов перешел ВС РФ и силам ЛНР в результате успешных наступательных миссий.

За пять дней освобождены Лоскутовка, Подлесное, Мирная Долина, Щебкарьер, Врубовка, Нырково, Николаевка, Новоивановка, Устиновка и Рай-Александровка.

Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

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Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, донбасс, игорь конашенков, лнр, минобороны
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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