Задача выполнена бойцами "Центра" в рамках проведения специальной военной операции.

Российские Вооруженные силы освободили из-под контроля киевского режима населенный пункт Водяное Второе, расположенное на территории Донецкой Народной Республикм. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале министерства по обороне страны. В профильном ведомстве указали, что 13 февраля 2025 года в результате активных наступательных действий подразделениями "Центральной" группировки сил удалось получить контроль над селом в новом регионе страны. Известно, что штурмовые подразделения продолжили активное продвижени е вглубь обороны Вооруженных сил Украины.

ВС РФ освободили город Дзержинск в ДНР.

Фото: Минобороны России