Задача выполнена "Севером".

Российские военнослужащие при помощи барражирующего боеприпаса "Ланцет" ликвидировали боевую бронированную машину Вооруженных сил Украины, размещенную в приграничном районе Курской области. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Задача реализована силами "Северной" группировки войск при поддержке беспилотника. Известно, что на технике армии противника располагалась зенитная установка. После совершения воздушного удара средства объективного контроля зафиксировали прямое попадание по объекту ВСУ, а также взрыв бронемашины местных боевиков.

После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по боевой бронированной машины противника. Обнаруженная цель в районе лесополосы была оперативно уничтожена. пресс-служба Минобороны РФ

Пленный ВСУ рассказал о распределении мобилизованных инвалидов по бригадам.

Фото и видео: Минобороны России