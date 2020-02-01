Юрий Марсюк рассказал о том, что Киев теперь набирает на службу солдат без рук и ног.

Пленный военнослужащий из армии киевского режима Юрий Марсюк рассказал о том, что мобилизованных инвалидов украинское командование распределяет в 30-ю и 31-ю бригады Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление иностранный боец, оказавшийся в российском плену, сделал во время допроса. Кадры разместили представители пресс-службы министерства по обороне страны в социальных сетях.

Уже без руки или без ноги забирают <…> их распределяют в 30-ю бригаду, и 31-я - здоровых десять человек. Юрий Марсюк, военнопленный ВСУ

Согласно сводкам профильного ведомства, боевые соединения ВСУ действуют в зоне ответственности российской группировки войск "Центр", которая в основном выполняет боевые задачи на территории Донецкой Народной Республике. Юрий Марсюк указал журналистам на плохое планирование со стороны командования ВСУ. Он призвал сослуживцев сложить оружие.

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Фото и видео: Минобороны России, Telegram / ТАСС