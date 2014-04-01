Обстрел велся рядом с населенными пунктами Золотое-5, Голубовское, Лозовое.

ВСУ впервые с конца июля нанесли артиллерийский удар по ЛНР. Об этом сообщили представители самопровозглашенной Луганской народной республики. Специалисты отметили, что атака Киевом совершена из оружия большого калибра. Яков Осадчий уточнил, что обстрел велся украинскими силовиками из 122-мм орудий в районе населенного пункта Калиново-Борщеватое.

За истекшие сутки 2 апреля... зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня официальный представитель ЛНР

Напомним, что использование подобной артиллерии в регионе конфликта на Донбассе запрещено Минскими соглашениями. Ранее в Совместном центре координации и контроля за соблюдением перемирия на востоке Украины заявили, что 1 апреля ВСУ один раз нарушили режим прекращения огня. Уже второго числа - этот показатель увеличился до шести раз. Огонь велся по Голубовскому, Золотому-5, Лозовому. Для обстрела армия использовала минометы и гранатометы. На данный момент информации о погибших или пострадавших нет.

Вооруженные силы Украины провели учения на границе с Крымом.

Фото: Telegram/Военный обозреватель