Владимир Сальдо рассказал об обстреле ВСУ гражданской инфраструктуры.

Вооруженные силы Украины нанесли удар по мостам, расположенным на административной границе между Херсонской областью и Крымом вблизи Чонгара. Об этом рассказал в собственном Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Российский чиновник пояснил, что противнику удалось повредить дорожное полотно. Никто из гражданских лиц не пострадал.

Преступный режим совершил варварский обстрел гражданских объектов. Киевские террористы хотят запугать херсонцев, посеять панику среди населения, но у них этого сделать не получится. Мосты мы ремонтировать умеем быстро. Владимир Сальдо, врио главы Херсонщины

Эксперт напомнил о том, что на каждый шаг врага у России есть свой ответ. Несмотря на деятельность ВСУ, транспортное сообщение между Херсонской областью и Крымом продолжает действовать. В настоящее время временно организовано движение автомобильных средств по резервному маршруту. Крымские власти добавили, что идет обследование конструкций Чонгарского моста. Чиновники просят местное население просят выбирать для поездок в Запорожскую и Херсонскую область альтернативный маршрут через Армянск.

Сальдо заявил об экокатастрофе в нижнем течении Днепра из-за разрушения Каховской ГЭС.

Фото и видео: Telegram / Владимир Сальдо, РИА Новости