Командир танковой роты рассказал о выполнении задачи около Топольского.

ВСУ сдали российским военным абсолютно новые танки в Харьковской области. Соответствующее заявление командир танковой роты по имени Тимур сделал в общении с журналистами. Ролик опубликовали представители пресс-службы Министерства по обороне России. Молодой человек пояснил, что боевые машины противника оказались под контролем армии РФ вместе с полным боекомплектом. Это произошло во время операции по освобождении населенного пункта Топольское Изюмского района. Очевидец сообщил, что танкисты ВСУ подняли пушки вверх "и стрельбы никакой не было".

У них были новые танки, минимум пробега, видимо, сняты с хранения. С полным боекомплектом. Все были рады, что не пришлось вести огонь. Просто сдаются, потому что видят нас, наши танки, нашу технику. И воевать с нами уже не хотят. Тимур, командир танковой роты РФ

Эксперт подчеркнул, что у танков была поставлена задача взять населенные пункты Украины, а после - обеспечить коридор для прохода российских сил дальше по южному направлению.

МО РФ: в районе населенного пункта Великая Новосёловка уничтожили ремонтную базу ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России