Роман Кодрян рассказал о работе "Днепра" на СВО.

Группировка войск "Днепр" за минувший день в зоне проведения специальной военной операции продолжила выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции на херсонском направлении. Соответствующей информацией во время выступления на регулярном брифинге с журналистами от 6 июля поделился руководитель пресс-службы "Днепра" Роман Кодрян. Офицер уточнил, что военнослужащими нанесено поражение живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты, 126-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины, находившихся в районах населенных пунктов Ивановка и Николаевка. Армия киевского режима лишилась до 90 человек личного состава убитыми и ранеными.

Потери ВСУ составили пять автомобилей, две 155-миллиметровые гаубицы М777 американского производства, 152-миллиметровую гаубицу 2А65 "Мста-Б" и два 152-миллиметровых орудия Д-20. Роман Кодрян, пресс-секретарь "Днепра"

Минобороны показало кадры уничтожения позиции украинского ЗРК С-300.

Фото и видео: Минобороны России