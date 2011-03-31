Александр Савчук рассказал о работе "Центра" на СВО.

Боевые подразделения "Центральной" группировки Вооруженных сил России за последние сутки проведения специальной военной операции продолжают выполнять задачи командования. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 26 июня сделал местный руководитель пресс-службы "Центра" Александр Савчук. Эксперт заметил, что военнослужащие нанесли поражение 390 выявленным целям Вооруженных сил Украины, в том числе 47 пунктам временной дислокации, двум радиолокационным станциям контрбатарейной борьбы, свыше 80 позициям полевой артиллерии.

Ракетными войсками нанесён удар по командному пункту, в результате удара пункт уничтожен. Александр Савчук, пресс-секретарь "Центра"

Армия киевского режима лишилась до 560 человек убитыми и ранеными. Дополнительно у противника уничтожены танк Т-64, восемь автомобилей. В рамках ведения контрбатарейной борьбы ВСУ потеряли три гаубицыМ777 американского производства, три гаубицы "Мста-Б", гаубицу Д-20, три гаубицы Д-30 и 120-миллиметровый миномёт.

В Минобороны сообщили о срыве попытки усиления и ротации ВСУ у пяти населенных пунктов.

Фото и видео: Минобороны России