Ян Гагин назвал цель, и-за которой Украина лишила себя единственного источника коксующего угля.

Вооруженные силы Украины подорвали крупнейшее угледобывающее предприятие, которое на данный момент все еще находится под контролем киевского режима. Речь идет о шахте по добыче коксующегося угля в Красноармейске (украинское название населенного пункта - Покровск) в Донецкой народной республике. Соответствующее заявление в интервью журналистам "РИА Новостей" сделал советник губернатора ДНР Дениса Пушилина, военно-политический эксперт Ян Гагин. Эксперт не ста говорить о масштабе разрушений предприятия. Он пояснил, что шахта относится к собственности компании "Метинвест", принадлежащей олигарху Ринату Ахметову и входит в объединение, включенное в России в перечень террористов и экстремистов, его деятельность запрещена.

Да, действительно, была информация о подрыве шахты. Как раз именно по его приказу ее взорвали. Взорвали для того, чтобы она не досталась России. Это было единственное месторождение коксующегося угля на Украине. Ян Гагин, советник главы ДНР

Ян Гагин заметил, произошедшее угрожает существованию металлургической промышленности Украины. Эксперт указал, что на объекте добывался не только уголь для нужд металлургической промышленности государства, но и в том числе продукция экспортировалась за рубеж. Уничтожив объект, киевский режим потерял свое единственное месторождение коксующегося угля.

Гагин рассказал, кто обслуживает технику ВСУ в Курской области.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости