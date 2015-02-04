ВСУ нанесли серьезные удары по Каховской ГЭС

Власти Новой Каховки рассказали, что из-за обстрелов ВСУ в городе были повреждены многие крупные объекты инфраструктуры.

ВСУ нанесли удары по Каховской ГЭС, в результате чего электростанция получила серьезные повреждения. Однако глава Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил ТАСС, что объект можно восстановить благодаря современным технологиям. На ремонт уйдет минимум год.

Леонтьев добавил, что ГЭС построили в короткие сроки, поэтому специалисты смогут оперативно восстановить объект.



Власти Новой Каховки рассказали, что из-за обстрелов ВСУ в городе были повреждены многие крупные объекты инфраструктуры. Сейчас специалисты оценивают ущерб.



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