ВСУ используют гражданских для разведки, заявил боец группы "Вагнер"

Боец рассказал о "живом щите" ВСУ в районе Артемовска.

Боец российской частной военной компании "Вагнер" рассказал в интервью журналистам "РИА Новостей" о том, что противники часто используют гражданских лиц для осуществления разведки. Военный пояснил, что во время штурма города Артемовска (украинское название - Бахмут) неоднократно сталкивался с такой ситуацией. Многие солдаты ВСУ переодевают мирных жителей в свою форму для того, чтобы определять огневые точки. По словам специалиста, использование такого "живого щита" усложняет штурм населенного пункта, так как сложно в подобных условиях применять артиллерию, сложнее зачищать здания, так как в подвальных помещениях часто размещается местное население.

Видно, что гражданские, переодетые в военную форму. Выбегают, забегают обратно. Они переодевают гражданских, выдвигают их до перекрестка, они там танцуют, потом возвращаются обратно. Проводят разведку. боец ЧВК "Вагнер"

Боец ЧВК "Вагнер" заявил о тяжелых боях за южные кварталы Артемовска в ДНР.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости