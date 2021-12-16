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ВОЗ заявила о крайне быстром распространении омикрон-штамма

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Дэвид Набарро спрогнозировал коллапс системы здравоохранения Великобритании.

Всемирная организация здравоохранения заявила о крайне быстром распространении омикрон-штамма.Об этом в эфире британского телеканала Sky News сообщил журналистам официальный представитель ВОЗ по вопросам борьбы с пандемией ковида Дэвид Набарро. По данным специалиста, количество новых инфицированных пациентов удваивается каждые два-три дня.

Это значит, что ситуация будет в восемь раз серьезнее через неделю и в 40 раз серьезнее через две недели.

Дэвид Набарро, представитель ВОЗ

В том случае, если эксперты смогут подтвердить меньшую летальность омикрон-штамма, тогда число заболевших "потрясет" систему здравоохранения Великобритании. При данном развитии эпидемиологической обстановки Набарро ожидает экстремально серьезную ситуацию в стране на протяжении следующих двух недель. Ранее спикер упоминал о том, что южноафриканский вариант ковида более заразен, чем выявленный на территории Британии. Он призвал граждан быть бдительными и соблюдать осторожность.

В Британии 40% заболевших COVID-19 являются переносчиками омикрон-штамма.

Фото и видео: Sky News
 

Теги: sky news, великобритания, воз, дэвид набарро, омикрон-штамм
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Общество, Здоровье,

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