ВОЗ заявила о крайне быстром распространении омикрон-штамма

Дэвид Набарро спрогнозировал коллапс системы здравоохранения Великобритании.

Всемирная организация здравоохранения заявила о крайне быстром распространении омикрон-штамма.Об этом в эфире британского телеканала Sky News сообщил журналистам официальный представитель ВОЗ по вопросам борьбы с пандемией ковида Дэвид Набарро. По данным специалиста, количество новых инфицированных пациентов удваивается каждые два-три дня.

Это значит, что ситуация будет в восемь раз серьезнее через неделю и в 40 раз серьезнее через две недели. Дэвид Набарро, представитель ВОЗ

В том случае, если эксперты смогут подтвердить меньшую летальность омикрон-штамма, тогда число заболевших "потрясет" систему здравоохранения Великобритании. При данном развитии эпидемиологической обстановки Набарро ожидает экстремально серьезную ситуацию в стране на протяжении следующих двух недель. Ранее спикер упоминал о том, что южноафриканский вариант ковида более заразен, чем выявленный на территории Британии. Он призвал граждан быть бдительными и соблюдать осторожность.

В Британии 40% заболевших COVID-19 являются переносчиками омикрон-штамма.

Фото и видео: Sky News

