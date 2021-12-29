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ВОЗ: новый штамм COVID-19, появившийся во Франции, отслеживается с ноября 2021 года
Сегодня, 16:01
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ВОЗ: новый штамм COVID-19, появившийся во Франции, отслеживается с ноября 2021 года

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Речь идет о штамме В.1.640.2 под названием IHU (аббревиатура французского Института инфекционных заболеваний в Марселе).

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уже с ноября 2021 года знали о новом штамме коронавируса, который недавно был обнаружен во Франции. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на эксперта ВОЗ.

По словам специалиста, ситуация с распространением нового штамма COVID-19 внимательно отслеживается в организации. Речь идет о штамме В.1.640.2 под названием IHU (аббревиатура французского Института инфекционных заболеваний в Марселе).

Напомним, что во Франции 12 человек заболели новым штаммом коронавируса. Все они вернулись из Камеруна. Медики предположили, что в этой стране есть люди, которые являются переносчиками новой мутации вируса. Ученые подчеркнули, что новый вариант COVID-19 содержит в себе 46 мутаций.

Ранее мы сообщили, что за сутки в США зафиксировано более 1 млн новых случаев заражения COVID-19.

Фото: Piter.TV

Теги: ihu, воз, коронавирус, новый штамм, франция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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