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ВКС РФ уничтожили РСЗО HIMARS ударом по ангару в Сумской области

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Разведка уведомила о ликвидации цели ВСУ.

Экипаж воздушно-космических сил России совершили удар по ангару с реактивной системой залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства, расположенной на территории Сумской области вблизи населенного пункта Кондратовка. Военнослужащими уничтожена пусковая установка и шесть боекомплектов реактивных снарядов. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороны в социальных сетях. После получения подтверждения от разведки об уничтожении выявленной цели противника, летчики благополучно вернулись на аэродром вылета.

В результате удара авиационной бомбой уничтожены также транспортно-заряжающая машина, автомобиль сопровождения. На кадрах объективного контроля наблюдаются взрывы, детонация боекомплекта и пожар.

пресс-служба Минобороны РФ

Минобороны сообщило о срыве ротации ВСУ под Красногоровкой.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: himars, вкс россии, всу, минобороны, рсзо, сво, сумская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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