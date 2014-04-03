ВКС РФ уничтожили РСЗО HIMARS ударом по ангару в Сумской области

Разведка уведомила о ликвидации цели ВСУ.

Экипаж воздушно-космических сил России совершили удар по ангару с реактивной системой залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства, расположенной на территории Сумской области вблизи населенного пункта Кондратовка. Военнослужащими уничтожена пусковая установка и шесть боекомплектов реактивных снарядов. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороны в социальных сетях. После получения подтверждения от разведки об уничтожении выявленной цели противника, летчики благополучно вернулись на аэродром вылета.

В результате удара авиационной бомбой уничтожены также транспортно-заряжающая машина, автомобиль сопровождения. На кадрах объективного контроля наблюдаются взрывы, детонация боекомплекта и пожар. пресс-служба Минобороны РФ

Минобороны сообщило о срыве ротации ВСУ под Красногоровкой.

Фото и видео: Минобороны России