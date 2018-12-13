В День Победы на площади Выборгских полков прошел торжественный митинг

Девятого Мая на площади Выборгских полков состоялась торжественная церемония возложения цветов к стеле "Город воинской славы". Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В мероприятии приняли участие ветераны, военнослужащие, волонтеры, кадеты, жители и гости города, представители районной администрации, депутаты.

Сегодня тысячи людей в городе воинской славы Выборге, в городах и населенных пунктах Выборгского района отдали почести павшим воинам Красной Армии и ветеранам Великой Отечественной войны. Тех, кто героически защищал нашу страну, кто разгромил фашизм, мы с гордость называем Поколением Победителей. Единство народов, глубочайший патриотизм, талант полководцев, стойкость, героизм и мужество солдата Красной Армии позволили сдержать ненавистного врага и разгромить его. Сегодня мы вновь стали участниками и свидетелями того, что память о наших родных и близких, о народной и священной войне остается в наших сердцах. Тысячи людей встали в единый строй "Бессмертного полка" и продемонстрировали, что память о великой Победе с годами становится крепче. Именно в этом сила нашего народа. Именно поэтому мы непобедимы. С праздником! С Днем Великой Победы!

глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин