ВЦИОМ: 28% россиян считают цены на такси завышенными

22 марта - Международный день таксиста.

ВЦИОМ опросил россиян о поездках на такси. Оказалось, что 79% граждан считают такие поездки безопасными, а за последние пять лет 46% опрошенных стали чаще ездить по городу именно на такси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ВЦИОМ.

Главными критериями безопасности респонденты назвали соблюдение водителем правил дорожного движения (66%), аккуратную манеру езды (62%) и техническую исправность автомобиля (59%). ВЦИОМ

Почти 28% россиян считают, что цена на такси завышена, но, по мнению 61% респондентов, цена поездки соответствует их ожиданиям. Также более половины (52%) опрошенных считают, что техническое состояние такси улучшилось за последние пять лет.

Опрос, приуроченный к отмечающемуся в пятницу Международному дню таксиста, проводился 18-19 марта 2019 года.

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