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ВЦИОМ: 28% россиян считают цены на такси завышенными
Сегодня, 8:59
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nastya960

ВЦИОМ: 28% россиян считают цены на такси завышенными

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22 марта - Международный день таксиста.

ВЦИОМ опросил россиян о поездках на такси. Оказалось, что 79% граждан считают такие поездки безопасными, а за последние пять лет 46% опрошенных стали чаще ездить по городу именно на такси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ВЦИОМ.

Главными критериями безопасности респонденты назвали соблюдение водителем правил дорожного движения (66%), аккуратную манеру езды (62%) и техническую исправность автомобиля (59%).

ВЦИОМ

Почти 28% россиян считают, что цена на такси завышена, но, по мнению 61% респондентов, цена поездки соответствует их ожиданиям. Также более половины (52%) опрошенных считают, что техническое состояние такси улучшилось за последние пять лет.

Опрос, приуроченный к отмечающемуся в пятницу Международному дню таксиста, проводился 18-19 марта 2019 года.

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Фото: pixabay.com

Теги: вциом, опрос, такси
Категории: Лента новостей, Новости России,

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