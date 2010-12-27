Уже на этих выходных в Выборге состоится этнофестиваль "Кукушка"

Фестиваль приурочен к приурочен к 10-летию создания проекта Выставочный центр "Эрмитаж-Выборг" и Году волонтера в России.

В Выборге уже в третий раз состоится международный российско-финский фестиваль "Кукушка" . Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Фестиваль русской и финской культуры Кукушка проходит в Выборге с 2016 года! У нас же выступили: Сергей Старостин, Värttinä, Этносфера, Trio Gambaamo, Минус Трели, Suistamon Sähkö, Тесто, Hytkyt, Карелия, Tradikaali, Триголос, Orkestar Bordurka, Folk Talk, Ветер Всем, Инна Бондарь, Piirileikki+ и многие другие! Организаторы фестиваля

В этом году фестиваль будет проходить 11 и 12 августа в Выставочном центре "Эрмитаж-Выборг". В этом году гостей и жителей Выборга будут ждать литературные, научные и художественные события, ярмарка, игровая площадка, а также мастер-классы для детей и взрослых. Хедлайнеры гала-концерта - ОТАВА Ё и FRIGG.

Ранее мы сообщали, что Башня Святого Олафа окончательно избавилась от строительных лесов.

Фото: Международный фольклорный фестиваль Кукушка-2018/ВК; пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО