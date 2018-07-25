Петербуржца накажут за незаконную видеослежку

Обвиняемый без согласия жертвы слил в сеть фото и видео.

В Петербурге возбудили уголовное дело против мужчины, который устроил незаконную видеослежку и слил данные в сеть. Об этом сообщает городская прокуратура.

В ходе проверки выяснилось, что обвиняемый установил в жилом помещении аппаратуру, которая снимала фото и видео. Эти данные без согласия жертвы мужчина слил в интернет.

Петербуржца обвиняют по статье о незаконном распространении сведений, составляющих личную тайну, без согласия в средствах массовой информации. Мужчине грозит штраф в размере до 200 тысяч и лишение свободы сроком до двух лет.

Расследование уголовное дела продолжается.

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