Ефиму Ефимову дали 1,5 года в колонии общего режима.

Устроивший поножовщину в московском храме получил полтора года колонии общего режима. Об этом сообщил Басманный суд столицы. Днем 16 февраля 2020 года 27-летний мужчина ранил двух человек во время богослужения в храме. По данному преступлению вынесен обвинительный приговор. Житель Москвы по имени Ефим Ефимов осужден по уголовной статье за хулиганство и умышленное причинение легкого вреда здоровью.

Напомним, что по информации от очевидцев, Ефимов вошел в храм на Бакунинской улице с ножом. После того, как он нанес ранения прихожанам, его задержали и изъяли холодное оружие. При себе у подозреваемого был пакет с веществом растительного происхождения. В полиции злоумышленник рассказал, что "не с той ноги встал". В день преступления он выпивал. Мать хулигана заявила следствию, что ее сын работает в Москве и ранее не имел проблем с алкоголем, наркотиками или законом.

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