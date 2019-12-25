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Роспотребнадзор: принимать обращения от петербуржцев будут в онлайн-формате
Сегодня, 18:39
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IRINA_CHALKINA

Роспотребнадзор: принимать обращения от петербуржцев будут в онлайн-формате

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Также обращения можно отправить на почту Управления Роспотребнадзора по городу Петербургу.

В четверг, 19 марта, стало известно, что Роспотребнадзор в целях профилактики распространения коронавируса будет принимать обращения горожан онлайн. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в режиме онлайн горожанину необходимо заполнить специальную форму в разделе "Обращения граждан",  которая размещена на сайте ведомства. Кроме того, петербуржцы могут воспользоваться почтой Управления Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор заявил, что горожане могут подать онлайн-заявки о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, а также на получение санитарно-эпидемиологических заключений.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге официально подтвердили один случай заражения коронавирусом.

Фото:pixabay

Теги: коронавирус, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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