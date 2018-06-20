Ушел из жизни протоиерей Лев Львович Церпицкий

Ушел из жизни настоятель Спасо-Преображенского кафедрального собора г. Выборга, благочинный Выборгского округа, протоиерей Лев Львович Церпицкий.

Лев Львович родился в 1948 году в Белорусской ССР в семье потомственного священника. По достижению совершеннолетия поступил в Ленинградскую Духовную Семинарию и Академию. По окончании проходил служение в кафедральном Николо-Богоявленском соборе г. Ленинграда, Спасо-Преображенском соборе г. Ленинграда, храме святого великомученика Димитрия Солунского г. Ленинграда. В 1990 году назначен на должность настоятеля Спасо-Преображенского собора г. Выборга.



Благодаря его стараниям проводились реставрационные работы в соборе, было восстановлено внутреннее убранство, расчищены старинные росписи, установлены новый иконостас и иконные киоты и др. Был создан церковный хор и открыта воскресная школа при храме. Решая сложные задачи, Лев Церпицкий поддерживал тесное взаимодействие с администраций МО "Выборгский район" и депутатским корпусом. Результатом трудов стало появление новых храмов на территории Выборгского района. Сейчас их - 27. В 2013 году была образована Выборгская епархия и Выборг стал кафедральным городом, а Спасо-Преображенский собор – кафедральным храмом.



Протоиерей Лев Церпицкий порядка тридцати лет служил на Выборгской земле. Особое значение он придавал духовной жизни выборжцев, а также значительно повлиял на формирование плодотворных отношений между светской властью Выборгского района и Выборгской епархией. Он снискал глубокое уважение, любовь и доверие людей. Жители Выборгского района будут помнить протоиерея Льва Церпицкого как мудрого наставника, верного друга и помощника. В 2008 году протоиерею Льву Церпицкому присвоено звание "Почетный гражданин муниципального образования "Выборгский район" Ленинградской области".





Лев Львович Церпицкий награжден Орденом святого князя Даниила Московского III степени, Орденом преподобного Серафима Саровского III степени и II степеней. Также он был многократно отмечен знаками внимания Правительства Ленинградской области и администрации Выборгского района.



Администрация МО "Выборгский район" и депутатский корпус выражают глубокие соболезнования родным и близким Льва Львовича Церпицкого, прихожанам храма и всем, кто его знал.



Прощание будет проходить в Спасо-Преображенском соборе сегодня с 16.00 и завтра с 08.00 в течение всего дня.



Похороны пройдут 27 апреля в Великом Новгороде. Желающих присутствовать будет ждать транспорт у Спасо-Преображенского собора 27 апреля, отъезд из Выборга в 05.00 утра. Глава муниципального образования "Выборгский район" Дмитрий Никулин

Глава администрации муниципального образования "Выборгский район" Геннадий Орлов

Источник: пресс-служба Администрации МО "Выборгский район"