Ушел из жизни председатель Ленинградской федерации профсоюзов Владимир Дербин

Сегодня, 5 июля, стало известно о том, что скончался Владимир Дербин, председатель Ленинградской федерации профсоюзов на 77-м году жизни. Об этом пишет "Фонтанка".
По предварительным данным, Дербин находился в одной из больниц Петербурга. Информацию о смерти подтвердил Сергей Тихомиров, глава компании ЗАО "Трест "Севзапкурортстрой", которая совместно с Ленинградской федерацией профсоюзов владеет несколькими объектами недвижимости в городе.
Отметим, что Владимир – один из создателей Ассоциации профсоюзов оборонных отраслей промышленности. С 1996 по 2005 годы он являлся главой Комитета по труду и социальной защите населения Петербурга, был вице-губернатором. С 2005 года руководил Ленинградской федерацией профсоюзов.
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Фото: Общественная палата Петербурга
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