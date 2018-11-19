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Ушел из жизни председатель Ленинградской федерации профсоюзов Владимир Дербин
Сегодня, 18:57
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Ушел из жизни председатель Ленинградской федерации профсоюзов Владимир Дербин

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По предварительным данным, Дербин находился в одной из больниц Петербурга.

Сегодня, 5 июля, стало известно о том, что скончался Владимир Дербин, председатель Ленинградской федерации профсоюзов на 77-м году жизни. Об этом пишет "Фонтанка"

По предварительным данным, Дербин находился в одной из больниц Петербурга. Информацию о смерти подтвердил Сергей Тихомиров, глава компании ЗАО "Трест "Севзапкурортстрой", которая совместно с Ленинградской федерацией профсоюзов владеет несколькими объектами недвижимости в городе.

Отметим, что Владимир – один из создателей Ассоциации профсоюзов оборонных отраслей промышленности. С 1996 по 2005 годы он являлся главой Комитета по труду и социальной защите населения Петербурга, был вице-губернатором. С 2005 года руководил Ленинградской федерацией профсоюзов. 

Ранее мы сообщали о том, что ушел из жизни ленинградский строитель Борис Суровцев.

Фото: Общественная палата Петербурга

Теги: владимир дербин, ленинградская федерация профсоюзов
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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