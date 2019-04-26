Уроженка Самары ранила шею сожителя осколком бокала во время отпуска в Петербурге

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ночью 19 ноября в полицию Петроградского района поступило сообщение о том, что в доме 24/2 по Большой Посадской улице в съемной квартире после бытовой драки ранен 47-летний мужчина. Его госпитализировали в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии с колото-резанной раной шеи, в геморрагическом шоке. Об этом стало известно Piter.TV.

По "горячим следам" была задержана 46-летняя жительница Самары. В ее отношении составлен протокол по ст. 20.21 КоАП РФ.

Женщина пояснила, что потерпевший – ее сожитель, и приехали они в Петербург в туристических целях. Мужчина оскорблял и унижал задержанную, из-за чего она замахнулась бокалом, который разбился и порезал ему горло.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: полиция задержала пенсионера за поножовщину на Арцеуловской аллее.

Фото: Piter.TV