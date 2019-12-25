Петербургский Роспотребнадзор рассказал, как выбрать солнцезащитную косметику

Солнечные дни стимулируют нас проводить больше времени на свежем воздухе. Роспотребнадзор рассказал, как правильно нужно выбирать солнцезащитную косметику.

В жаркие солнечные дни не стоит забывать о защите своей кожи от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. Управление Роспотребнадзора по Петербургу дает рекомендации по выбору правильной солнцезащитной косметики для надежной защиты от опасных лучей солнца.

Представители Роспотребнадзора подчеркивают, что лучшим средством защиты от ультрафиолетовых лучей является специализированная солнцезащитная косметика.

Важным показателем, на который следует обратить внимание при выборе солнцезащитной косметики, является коэффициент SPF (фактор защиты от солнца) указанный на этикетке продукции. Чем выше значение SPF, тем лучше защита от ультрафиолетовых лучей.

При выборе солнцезащитной косметики необходимо обращать внимание на информацию, предоставленную на упаковке продукции. Кроме того, следует избегать покупки солнцезащитных средств, содержащих аминобензойную кислоту и салицилат троламинацилат, так как эти компоненты могут вызывать негативные реакции на коже.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор предупреждает о возможности передачи туляремии через 80 видов животных.

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