Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге просит не оставлять детей в машине

Особенно это опасно в жаркую погоду.

Ежегодно в России из-за халатности взрослых в закрытых автомобилях погибает около 15 детей. Запирая окна и двери, многие родители ошибочно полагают, что за "пару минут" с их ребенком ничего не случится. Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге напоминает родителям, что они несут ответственность за жизнь и здоровье своих детей.

В жаркую погоду в закрытом автомобиле температура может поднять до +50-60 градусов. А если к этому прибавить нехватку кислорода, то уже через 15 минут в организме начинают происходить необратимые изменения. Помимо жары и духоты из-за высокой температуры происходят токсичные испарения от кожи и пластика.

Ребенок, оставленный один в машине, может случайно задеть стояночный тормоз и автомобиль скатится в кювет или в воду, если находится рядом с водоемом или же зацепить другой автомобиль.

Маленький пассажир может запутаться в ремнях безопасности и задушить себя. Также опасны и автоматические стеклоподъемники. Машину с ребенком, находящимся на заднем сиденье, могут эвакуировать или попросту угнать.

Также припаркованная машина может внезапно загореться. Недавно такой случай произошел в Калининском районе Петербурга, в горящем автомобиле находились дети, которых спас прохожий.

Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге напоминает, что согласно п.12.8 ПДД РФ водителю запрещается оставлять в ТС на время его стоянки ребенка в возрасте младше 7 лет в отсутствии совершеннолетнего лица. Если вы заметили ребенка, оставленного в машине без присмотра, звоните в экстренные службы по телефону 112.

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