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Упавший на рельсы на станции "Нарвская" мужчина скончался в больнице
Сегодня, 12:42
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lesjasap
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Упавший на рельсы на станции "Нарвская" мужчина скончался в больнице

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Упавший на рельсы петербуржец умер от полученных травм.

Петербуржец, который упал вчера на рельсы на станции метро “Нарвская” скончался в больнице. 
 
Напомним, что инцидент с падением произошел в полседьмого вечера 4 ноября. Мужчину оперативно достали после падения на рельсы. Сотрудники скорой помощи проводили реанимационные действия для помощи пострадавшему. Через два часа после произошедших событий, пострадавший прибыл в больницу имени Костюшко. Медики диагностировали у него черепно-мозговую травму, перелом костей свода и основания черепа, ушиб сердца, тупую травму живота с повреждением внутренних органов. Еще через несколько минут врачам пришлось констатировать смерть прибывшего. 
 
Сотрудники полиции не сомневаются в мотивации пассажира. По мнению специалистов, 34-летний житель Северной столицы оказался на рельсах без посторонней помощи. 
Теги: нарвская , петербургский метрополитен
Категории: Новости СПб

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