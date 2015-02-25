Университет ИТМО стал лучшим техническим вузом России

В этом году в рейтинге Round University Ranking представлены 80 российских высших учебных заведений.

Петербургский университет ИТМО стал лучшим техническим образовательным учреждением в России, а также занял 41 место в рейтинге RUR 2021 Technical Sciences World University Ranking. Об этом во вторник, 15 июня, сообщили в пресс-службе университета.

В целом рост в рейтинге осуществляется за счет постепенного усиления всех четырех показателей оценки: преподавание, исследования, интернационализация и финансовая устойчивость. Илья Куфтырев, директор Центра рейтинговых исследований Университета ИТМО.

Стоит отметить, что в этом году в рейтинге представлены 80 российских высших учебных заведений. В их число вошли: Воронежский государственный технический университет, Московский государственный университет пищевых производств, РАНХиГС, Волгоградский государственный технический университет и многие другие.

Round University Ranking (RUR Ranking) ― глобальный рейтинг высших учебных заведений, оценивающий эффективность нескольких сотен ведущих мировых университетов на основе двадцати показателей.

Ранее мы писали, что три петербургских университета попали в топ лучших вузов планеты.

Фото: saintpetersburgcb.com