Уничтожение цели российским "Бук-М3" показали на видео. Ролик опубликовали журналисты ТАСС. По данным информационного агентства, учебные стрельбы состоялись на территории полигона Капустин Яр в Астраханской области. Пусковые установки запустили в воздух два типа ракет, ликвидировав мишени в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия со стороны условного противника. Военные уточнили, что проведенные тесты отличились высокоскоростной маневренностью оружия и попадания по заданной цели.
Военнослужащие зенитного ракетного соединения Центрального военного округа выполнили огневые задачи в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия на "отлично".
пресс-служба ЦВО России
В частности, в рамках стрельбы были задействованы ракеты-мишени "Саман". Это вооружение способно достигать скорость в тысячу тысячи километров в час. Каждая из запущенных ракет поразила охраняемую цель на удалении от нее на 35-65 километров.
Следствие по делу МН17 запросило информацию у военных РФ.
Фото и видео: пресс-служба Центрального военного округа
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