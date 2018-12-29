На 128-м году жизни скончалась самая старая жительница России

Женщина попала в Книгу рекордов нашей страны.

На 128-м году жизни в Баксанском районе Кабардино-Балкарии скончалась самая старая по версии Книги рекордов России женщина. Долгожительницу звали Шаова Нану Цуковна. Об этом сообщают "РИА Новости".

Отмечается, что в 2017 году женщину внесли в Книгу рекордов России как самого пожилого жителя страны. Главный редактор Станислав Коненко встретился с долгожительницей и вручил ей сертификат, подтверждающий статус самого старого россиянина. Он также заявлял, что Шаова Нану Цуковна была рекордсменом по возрасту не только в России, но и в мире.

У женщины осталось восемь детей, 19 внуков, 33 правнука и семь праправнуков. В общей сумме у нее 67 наследников.

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