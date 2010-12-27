В возрасте 55 лет умерла переводчица книг о Гарри Поттере Мария Спивак

Причины смерти родными и близкими не разглашаются.

Накануне вечером умерла Мария Спивак, наиболее известная благодаря переводам книг о Гарри Поттере. Писательнице было 55 лет. Новость о смерти Спивак появилась в Facebook ее подруги, директора издательства Phantom Press Аллы Штейнман.

Изначально Мария Спивак занималась переводом книг о Гарри Поттере на добровольных началах. С 2013 года ей заинтересовалось издательство "Азбука-Аттикус", которое приобрело права на издание "Гарри Поттера". С этого времени переводы перекочевали из интернета в книги поттерианы.

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