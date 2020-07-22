Умерла джазовая певица и актриса Энни Росс

Музыкальной исполнительнице из Великобритании было 89 лет.

Британская джазовая певица и актриса Энни Росс умерла в возрасте 89 лет. Об этом сообщили журналисты из The Washington Post. Они рассказали, что настоящее имя звезды - Аннабелль Аллан Шорт. Артистка скончалась в собственном доме на Манхэттене. Бывший менеджер знаменитости заявил, что Росс страдала от болезней сердца и эмфиземы. Ей было 89 лет.

Напомним, что Энни Росс являлась участницей вокального трио Lambert, Hendricks & Ross. С коллективом артистка записала семь альбомов. С 1962 года она ушла из состава группы и открыла ночной клуб в Лондоне.

В 1943 году Росс снялась в своей первой полнометражной картине "Представляя Лили Марс". Она известна поклонникам также по работам в таких фильмах как "Игрок", "Короткий монтаж", "Сбрось маму с поезда", "Голубое небо", "Салон Китти", "Янки", "Прибавьте громкость" и "Супермен 3".

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Фото: Phillip Jackson / Sendtoppo / Shutterstock / REX

Видео: YouTube / MAC NYC