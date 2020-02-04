Умерла директор фонда Константина Хабенского Алёна Мешкова

Женщина скончалась после продолжительной болезни.

В ночь на 9 декабря ушла из жизни директор фонда Константина Хабенского Алёна Мешкова. Об этом сообщили в благотворительной организации.

Женщины не стало после продолжительной болезни. Чем именно болела Алёна, не сообщается.

Невозможно описать, кем для Фонда и для каждого из нас она была. Говорится в сообщении фонда

В организации добавили, что фонд продолжит свою работу и дело, которому Алёна отдала последние 9 лет жизни.

Алёна Мешкова окончила Финансовый университет при правительстве РФ. С начала 2000-х работала в медиа, в том числе, на "Нашем радио" и Первом канале. Также она занималась организацией зимних Олимпийских игр в Сочи и парками в Департаменте культуры Москвы. На работу в благотворительный фонд Хабенского она пришла в 2012 году.

Ранее мы писали, что ушел из жизни петербургский композитор Олег Эмиров.

Фото: Instagram / khabensky_fund