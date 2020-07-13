Джуди Дайбл скончалась в 71 год.

Умерла бывшая вокалистка Fairport Convention. Об этом сообщили журналисты из The Guardian. Они рассказали, что британская исполнительница по имени Джуди Дайбл скончалась в 71 год. Артистка умерла после продолжительной болезни. Подробности трагедии не раскрываются.

Напомним, что музыкальная группа Fairport Convention образовалась в Лондоне в 1967 году. В том же году Дайбл попала в коллектив. Артисты выступали в популярных клубах и барах Лондона. Их прозвали британской версией Jefferson Airplane. Дайбл покинула проект спустя несколько лет. Ее сменила певица Сэнди Денни.

После ухода из Fairport Convention Дайбл пела в фолк-дуэте Trader Horne до 1970 года. В 1997 году она выступила на фестивале, посвященном юбилею Fairport Convention. Затем артистка занялась сольной карьерой.

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Видео: YouTube / Sky Vibes