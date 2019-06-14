Скончалась актриса из сериала "Богатые тоже плачут" Эдит Гонсалес

Последние три года женщина боролась с раком яичников.

В четверг, 13 июня, в больнице Анхелес Интерломас в Мехико скончалась актриса Эдит Гонсалес. Она умерла в возрасте 54 лет. Об этом сообщил Hola!.

Точная причина смерти актрисы пока не названа. Однако известно, что последние три года она боролась с раком яичников. О своем диагнозе артистка рассказала в 2016 году в Instagram.

Эдит Гонсалес родилась в 1964 году в Монтеррее. Широкую известность получила после съемок в мыльной опере "Богатые тоже плачут" в 1979 году. Актриса исполнила роль Марисабель Сальватьерры. В 1987 году она снялась в сериале "Дикая роза".

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Видео: Instagram / edithgonzalezmx1