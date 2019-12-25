Умерла актриса из "Дней жатвы" и "Гуммо"

Линда Манц скончалась в возрасте 58 лет.

Умерла американская актриса из "Дней жатвы" и "Гуммо". Линда Манц скончалась в возрасте 58 лет. Об этом сообщили журналисты из местного издания People. Информацию также подтвердили в социальных сетях актрисы Хлоя Севиньи и Наташа Лионн. Известно, что звезда долгое время боролась с раком легких и пневмонией.

Напомним, что Линда Манц начала сниматься в кино в возрасте 15 лет. Она дебютировала в киноиндустрии с работой "Дни жатвы" Терренса Малика в 1978 году. После она исполнила главную роль в фильме "Как гром среди ясного неба" Денниса Хоппера, а затем - появилась в эпизоде "Игры" Дэвида Финчера.

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