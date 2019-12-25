В Петербурге ушел из жизни режиссер и телеведущий Борис Грешт

Мастеру было 83 года.

В Петербурге на 83-ем году жизни умер режиссер и телеведущий Борис Гершт. Об этом сообщила коллега мастера Юлия Маврина на странице в Facebook.

Не стало моего любимого мастера... Слов нет описать потерю... Дорогой, любимый человек, которому я обязана профессией, да не только ей. выразила свою скорбь режиссер

Известно, что в последнее время у Гершта были проблемы со здоровьем. Точная причина смерти пока неизвестна.

Напомним, что Борис Гершт был выпускником ЛГИТМиК. Его спектакли собирали зрителей в Ленинграде и Петрозаводске.

Начиная с 1969 года началась карьера режиссера на телевидении. Под его руководством были созданы свыше 2 тысяч передач, 30 телеспектаклей и фильмов.

Ранее мы рассказали о том, что актер из фильма "Битва за Севастополь" умер в возрасте 35 лет.

Фото: ВКонтакте / id88650751