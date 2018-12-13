Скончалась актриса и певица Барбара Перри

Звезде "Шоу Донны Рид" было 96 лет.

В США на 97-ом году жизни умерла американская актриса, певица и танцор Барбара Пэрри, известная своей деятельностью в Голливуде и Бродвее. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter, уточнившее, что смерть наступили от естественных причин.

Барбара Пэрри родилась 22 июня 1921 года в американском городе Норфолк, штат Виргиния. Она начала свою карьеру в кино в 1933 году, когда она сыграла роль в "Адвокат". Позднее Пэрри приняла участие в съемках "Шоу Донны Рид", "Шоу Энди Гриффита", "Мои три сына" и других. Свою последнюю известную роль актриса сыграла в сериале Корзины.

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