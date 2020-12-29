В возрасте 68 лет умер актер Юрий Лахин

Причиной смерти стали осложнения после перенесенного коронавируса.

В Москве в возрасте 68 лет умер заслуженный артист РСФСР Юрий Лахин. Об этом в Facebook сообщил драматург Николай Коляда.

Перед смертью Лахин заразился коронавирусом. Актер переболел КОВИД в конце декабря. Позже его госпитализировали с осложнениями. В больнице Лахин пробыл месяц, врачи не смогли его спасти.

На счету Юрия Лахина десятки ролей в кино и сериалах. Он сыграл в фильмах "Ликвидация", "Высоцкий. Спасибо, что живой", "Антикиллер" и др. Также актера можно увидеть в сериалах "Молодежка", "Громовы", "Обручальное кольцо" и "Вечный зов". Кроме того, у Лахина были роли в театре в таких спектаклях, как "Гамлет", "Доходное место", "Ромео и Джульетта" и др.

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