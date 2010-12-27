Умер народный артист СССР Владимир Этуш

Артисту было 96 лет.

В субботу, 9 марта из жизни ушел народный артист СССР Владимир Этуш. Об этом сообщают СМИ.

По данным ТАСС, около месяца назад Этуш пережил обширный инфаркт, после чего болезнь усугубилась.

Церемония прощания с артистом состоится 12 марта в Театре им. Вахтангова. В тот же день Этуша похоронят на Новодевичьем кладбище Москвы.

Справка: Владимир Этуш известен своими ролями в фильмах "Кавказская пленница", "Иван Васильевич меняет профессию" и "12 стульев". На протяжении всей жизни работал в Театре им. Вахтангова.

Фото: ВКонтакте/Узнай здесь!