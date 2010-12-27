Скончался джазовый музыкант Леон Редбоун

Артисту было 69 лет.

В Канаде на 70-м году жизни скончался джазовый музыкант Дикран Гобалян, больше известный под псевдонимом Леон Редбоун. Артист умер в четверг, 30 мая. Причины его смерти не раскрываются. О смерти артиста сообщили СМИ сообщили его родственники.

За свою карьеру Леон Редбоун выпустил 15 студийных альбомов. Характерными чертами образа музыканта были шляпа, темные очки и галстук.

Ранее мы писали о смерти кота Лео, сыгравшего кзомби в новой экранизации "Кладбища домашних животных".

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