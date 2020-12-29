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Умер депутат Госдумы Николай Антошкин
Сегодня, 13:52
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Умер депутат Госдумы Николай Антошкин

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Депутату было 79 лет. Место и время похорон объявят в понедельник, 18 января.

Скончался герой Советского Союза, депутат Госдумы генерал-полковник Николай Антошкин. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на руководителя аппарата "Клуба военачальников" Николая Дерябина.

Дерябкин подтвердил информацию о том, что Николай Антошкин умер в одной из столичных клиник. Сейчас идет согласование похорон с родственниками. Глава думской фракции "Единая Россия" Сергей Неверов рассказал, что у Антошкина диагностировали коронавирус.

Сейчас мы обсуждаем это с семьей, потому что он умер сегодня утром. Он болел, у него коронавирус. Как врачи официально установят, тогда и будет официально сказано.

Сергей Неверов, глава думской фракции "Единая Россия"

Ранее мы сообщили, что во Франции начались задержания на акциях протестов.

Фото: Официальный сайт Госдумы

Теги: госдума, депутат, николай антошкин
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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