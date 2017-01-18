Создатель кота Леопольда Анатолий Резников скончался в Германии

В немецком городе Золингене на 77-м году жизни скончался советский режиссер мультфильмов.

Сегодня в возрасте 77 лет ушёл из жизни советский режиссёр мультипликационных фильмов, заслуженный деятель искусств России Анатолий Резников. Саоздатель кота Леопольда скончался в городе Золингене, Германия. Об этом стало известно от кинокритика Сусанны Альпериной, которая разместила информацию о смерти Резникова на странице в Facebook.

"Друзья из Германии пишут, что ушел из жизни Анатолий Резников, режиссер «Кота Леопольда» и других проектов", - гласит сообщение Сусанны Альпериной.

Согласно информации, Резников скончался примерно в 9 утра по местному времени (11.00 МСК), информирует телеканал "360".

Анатолий Резников родился 20 декабря 1940 года в городе Белосток, все детство и юность прожил в Тбилиси. Попал на телевидение в 1970 году. Первыми серьезными работами можно считать "Жук – кривая горка", "Утренняя музыка" и "Автомобиль с хвостиком". Стал известным после серии фильмов о коте Леопольде. За подобный проект группа мультипликатора получила Госпремию СССР.

Он на некоторое время покинул поле своей деятельности в начале 1990-х годов. Больше 20 лет не занимался мультфильмами, однако в 2015 году вернулся с сериалом "Новые приключения кота Леопольда". Премьера состоялась в начале 2016 года.

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