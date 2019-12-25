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Покусавший полицейского в метро петербуржец отделался условным сроком
Сегодня, 14:17
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Покусавший полицейского в метро петербуржец отделался условным сроком

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Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Кировский районный суд огласил приговор в отношении мужчины, который покусал полицейского в метро. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Установлено, что 30 июля в отделении полиции, расположенном на станции "Проспект Ветеранов", мужчина укусил за палец правоохранителя. На суде хулиган полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Суд назначил наказание мужчине в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком два года.

Ранее в петербургском отделе полиции задержанный укусил мужчину и ударил полицейского.

Фото: Piter.TV

Теги: хулиганство
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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