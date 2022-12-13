Украинскую армию назвали самой большой в Европе

Арсений Яценюк рассказал о "демилитаризации" России киевским режимом.

Вооруженные силы Украины в настоящее время являются самой крупной армией в европейском регионе. Соответствующее заявление в рамках выступления на киевском форуме по безопасности сделал бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк. Иностранный эксперт пояснил собравшимся на мероприятии о том, что до начала российской специальной военной операции весь мир считал, что именно армия РФ является второй по численности. Бывший чиновник добавил, что по его мнению, киевскому режиму удалось "демилитаризировать" Москву.

Все верно, это правда. Российская армия самая большая в Европе, но после украинской... Арсений Яценюк, экс-премьер Украины

Появились кадры захода в бухту атакованного беспилотниками корабля "Иван Хурс".

Фото и видео: YouTube / Арсеній Яценюк