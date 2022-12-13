Появились кадры захода в бухту атакованного беспилотниками корабля "Иван Хурс"

Видимых повреждений у корабля не замечено.

В социальных сетях появились кадры с заходом в бухту города Севастополь российского среднего разведывательного корабля "Иван Хурс", который недавно смог отбить атаку со стороны беспилотных катеров Вооруженных сил Украины. Ролик размещен в Telegram-канале Mash. На кадрах видно, что корабль передвигается своим ходом, а видимых повреждений у него очевидцы не заметили. На борту судна заметно, что там находятся люди. Напомним, что 24 мая в 05:30 утра противники предприняли попытку напасть на корабль "Иван Хурс", охраняющий газопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток". В атаке участвовали три беспилотных быстроходных катера. Однако российский корабль уничтожил судна ВСУ огнем из штатного вооружения. Позже министерство по обороны опубликовало в соцсетях видео с отражением атаки врага. Был продемонстрирован удар российского корабля по беспилотным катерам.

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Фото и видео: Telegram / Mash